ناسا تكشف عن خطر اليوم...اليكم المسافة التي تفصل مرور الكويكب قرب الأرض!

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أعلنت وكالة ناسا الأميركية للفضاء أن الكويكب 139622 (2001 QQ142) الذي يبلغ قطره 1.2 كلم سيحلق، اليوم الأربعاء، على مسافة 5.5 مليون كيلومتر ويمكن أن يشكل خطورة على الأرض.



وسيقترب الكويكب من الأرض اليوم (6 كانون الأول) في الساعة 2100 بالتوقيت العالمي، حيث ستفصله عن الأرض مسافة 0.036 وحدة فلكية، وهي التي تساوي متوسط المسافة بين الأرض والشمس، أي ما يزيد قليلاً عن 5.5 مليون كيلومتر.



ومن المعروف أن الأجسام الفلكية التي تعبر مدار الأرض على مسافة تصل إلى 0.05 وحدة فلكية أو أقل من 7.5 مليون كيلومتر، تُعتبر خطرة.



وبحسب تقديرات العلماء، يتراوح قطر الكويكب 139622 (2001 QQ142) بين 540 و1200 متر، وتبلغ سرعته 6.66 كيلومتراً في الثانية.