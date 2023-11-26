بالصور: عودة الممثلين اللبنانيين إلى بعضهما بعد الإنفصال؟

اثار احدث ظهور للممثل الكوميدي اللبناني فادي شربل، في منزل الممثلة اللبنانية كارين رزق الله رغم انفصالهما ، ضجة كبيرة بين رواد مولقع التواصل الاجتماعي، الذين راحوا يتساءلون عما اذا كانا قد عادا الى بعضهما بعد سنوات من الانفصال.



وفي التفاصيل، شاركت كارين رزق الله مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق قيامها بتزيين منزلها بالزينة المخصصة للاحتفال ب‍عيد الميلاد المجيد، حيث عمدت الى وضع الشجرة الخاصة بالميلاد وتزيينها بمساعدة عدد من اصدقائها.

وظهرت كارين وعلامات السعادة والفرح واضحة عليها، حيث قام عدد من أصدقائها برفعها على الأكف من اجل ان تتمكن من إكمال الزينة.



اما اللافت في الصور التي انتشرت، كان وجود الممثل فادي شربل مع كارين في المنزل أثناء تزيين الشجرة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يعيش معها في المنزل نفسه على الرغم من انفصالهما، أم انه كان متواجدا صدفة، وما هي طبيعة العلاقة التي تجمعهما، مع الاشارة الى انهما يرفضان التعليق على هذا الموضوع في اللقاءات الصحفية.