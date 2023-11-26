living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: عودة الممثلين اللبنانيين إلى بعضهما بعد الإنفصال؟

26
NOVEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اثار احدث ظهور للممثل الكوميدي اللبناني فادي شربل، في منزل الممثلة اللبنانية كارين رزق الله رغم انفصالهما ، ضجة كبيرة بين رواد مولقع التواصل الاجتماعي، الذين راحوا يتساءلون عما اذا كانا قد عادا الى بعضهما بعد سنوات من الانفصال.

وفي التفاصيل، شاركت كارين رزق الله مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق قيامها بتزيين منزلها بالزينة المخصصة للاحتفال ب‍عيد الميلاد المجيد، حيث عمدت الى وضع الشجرة الخاصة بالميلاد وتزيينها بمساعدة عدد من اصدقائها.
وظهرت كارين وعلامات السعادة والفرح واضحة عليها، حيث قام عدد من أصدقائها برفعها على الأكف من اجل ان تتمكن من إكمال الزينة.


اما اللافت في الصور التي انتشرت، كان وجود الممثل فادي شربل مع كارين في المنزل أثناء تزيين الشجرة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يعيش معها في المنزل نفسه على الرغم من انفصالهما، أم انه كان متواجدا صدفة، وما هي طبيعة العلاقة التي تجمعهما، مع الاشارة الى انهما يرفضان التعليق على هذا الموضوع في اللقاءات الصحفية.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   