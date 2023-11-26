ممثلة لبنانية شهيرة عن نادين نجيم: أمور كثيرة بيني وبينها من الماضي لا أستطيع التحدث عنها الآن..

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فوشيا -





علقت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك على عدم مباركة مواطنتها نادين نسيب نجيم لها بعد نجاح دورها بمسلسل "كريستال"، الذي حظي بتفاعل واسع خلال فترة عرضه في الآونة الأخيرة.

وقالت باميلا خلال استضافتها في برنامج "المجهول"، الذي يقدمه الإعلامي رودولف هلال: "نادين نجيم لم تبارك لي وأعتقد أنها تخاف مني وهناك أمور كثيرة بيني وبينها من الماضي ولا أستطيع التحدث عنها الآن.. العلاقة القوية بين الممثلين لم تعد كذلك".

أما بشأن علاقتها بمواطنتها الأخرى الممثلة ماغي بوغصن، فقد تحدثت: "لم أر ماغي بو غصن منذ فترة طويلة وسمعت أنها تشيد بنجاحي في كريستال".

وأضافت "أنا أعمل على نفسي كثيرًا ولا أعتب على أحد لم يبارك لي بنجاحي، أنا أهنئ زملائي على نجاحاتهم على الصعيد الشخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا وسيرين عبد النور الأقرب بقماشة الروح".

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وأوضحت باميلا في ردها على من غيّبها عن الساحة التمثيلية ومن له مصلحة في ذلك، أنه "إذا لم تكن تابعًا لمجموعة أشخاص معينة يمكنها أن تحميك على الأرض فستكون مستهدفًا بشكل أكبر، وأنا قلت للجميع أن "السماء معي".

ولفتت: "لا أعتقد أنني اتقبل النقد الإيجابي والتهنئة لأنني اعتدت أن أبقى في الظلمة وأن أفهم بطريقة خاطئة".

وفي سياق منفصل، ذكرت باميلا الكيك أن الفنانات اللاتي تنتظر لمشاهدة أعمالهن وتستمتع بمشاهدتهن، هن ندى أبو فرحات، وريتا حايك، ديامان بو عبود، وكارمن بصيبص.

وشددت على أن " الكاتبة والإعلامية مريم نور ثروة أتت إلى مجتمعنا ولم نعرف قيمتها ولم يفهمها المجتمع". أما عن الممثل فادي ابراهيم فقالت: "هو جامعة وليس مدرسة وتعلمت منه الكثير".

باميلا الكيك: نادين نسيب نجيم تخاف مني!

باميلا الكيك توجّه رسالة إلى ماغي بو غصن عبر "فوشيا"

وواصلت باميلا حديثها: "سيرين عبد النور خامة جميلة ورائحة جميلة وطينة طيبة وزميلة صدوقة".

كما قالت: "أصدقائي أكثريتهم كبار في العمر، وشريهان حالة لن تتكرر، أما دانييلا رحمة فهي زميلة وأفكر بشيء مرتقب معها".

وتطرقت باميلا إلى الموقف الناقد الذي أطلقته حول المقابلة الأخيرة التي استضافها خلالها هشام جديد، مشيرة إلى أنها تحب هشام وتحترمه كثيرًا، وقالت: "كان هناك ركاكة معينة في البرنامج، البرامج الـlight هي من أذكى وأصعب البرامج التي يتم إعدادها، وكان الاحترام متبادلًا بيني وبين القيمين عن البرنامج".

ولفتت إلى أن "ما تحدثت عنه في انتقاداتي هو نوعية الأسئلة التي تمنيت على فريق الإعداد ألا يضعها في سياق المقابلة ولكنه وضعها، وأن نخلق شيئًا يعكس الصورة اللبنانية".

واعتبرت باميلا الكيك أنه "لم يعد هناك محتوى تثقيفي وغني كالذي كنا اعتدنا عليه سابق، وهناك مصطلحات معينة لم يكن من المفترض أن تمر على الهواء لا في البرنامج الذي استقبلني ولا في غيره".