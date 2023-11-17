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"وبطير"... نكسة "قضائية" جديدة لاليسا!

17
NOVEMBER
2023
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ردت المحكمة في "جبل لبنان" الدعوى المقامة من قبل النجمة اليسا على المغني والملحن زياد برجي، بشأن حقوق وملكية أغنية "وبطير" التي تنازل عنها زياد برجي كملحن وزميله.

الشاعر أحمد ماضي لاليسا، ثم بعد خلاف شخصي بين اليسا وماضي تضامن برجي مع صديقه الشاعر وأعاد تسجيل وإصدار وتصوير الاغنية على طريقة الفيديو كليب.

اختلف زياد واليسا على خلفية علاقة اليسا بالكاتب إذ اعتبر برجي أن اليسا لا تعطيه أهمية كافية واعتبرت اليسا بدورها أن كلام زياد غير صحيح وتفاقم الخلاف الى حدّ لا يمكن العودة عنه إذ نشر برجي الأغنية التي باعها الى اليسا.

قدمت هذه الأخيرة سلسلة من الشكاوى القضائية لوقف الأغنية بصوت زياد برجي، واستطاعت بحكم أن توقفها، لكن محامي برجي، جان قيقانو، أعاد بالاستئناف الاغنية إلى موقع“يوتيوب” وكذلك باءت كل محاولات اليسا برد الدعاوى ومنها دعوى في دبي.

نشر منذ أيام، زياد برجي قراراً قضى برد دعوى "المزاحمة" من قبل المحكمة في جبل لبنان بحسب ما أبلغه المحامي قيقانو؛ وهذا يعني أن الأغنية ستبقى بصوت اليسا وملحنها زياد.

 


يذكر أن اليسا ستقف أمام زميلها وائل كفوري في بوليفار سيتي أرينا قاعة محمد عبده في أمسية غنائية ليلة الثامن عشر من تشرين الثاني الحالي.

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