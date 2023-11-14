السلطات البريطانية تحذر من مخلوقات بحرية مذهلة وساحرة لكنها قد تكون مميتة! (صورة)

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حذرت السلطات البريطانية الأشخاص الذين يستمتعون بالمشي في فصل الشتاء على طول شواطئ المملكة المتحدة من الكائنات البحرية السامة.

وذلك بعد أن جرفت الأمواج "رجل الحرب البرتغالي"، الذي يشبه قنديل البحر، ولكنه في الواقع "سيفونوفور". ويحث الأطباء البيطريون أصحاب الكلاب على توخي المزيد من الحذر أثناء المشي على الشاطىء.

وبحسب موقع "ميرور"، تظهر هذه الكائنات البحرية ذات المظهر المذهل، والتي توجد عادة في المحيطين الأطلسي والهندي، بشكل متكرر على الشواطئ البريطانية بسبب تغير المناخ.

وعلى الرغم من ألوانها الزرقاء والأرجوانية والوردية الجميلة، يُنصح الناس بإبعاد أنفسهم وأطفالهم وحيواناتهم الأليفة، لأن هذه المخلوقات سامة ويمكن أن تكون لدغتها مؤلمة للغاية.

وفي بعض الحالات، تكون لدغة "رجل الحرب البرتغالي" قوية بما يكفي لقتل الأسماك وحتى البشر.

وكشف فرانكي هوبرو، مدير حديقة حيوان أنجلسي البحرية، أنه تعرض للدغة "رجل حرب برتغالي"، وقال: "على الرغم من أنه لا يمكن اعتبارها مميتة للبشر، إلا أن لدغتها مؤلمة للغاية. فقد تعرضت للدغة في ساقي أثناء العمل في المناطق الاستوائية".

وقد يستغرق الألم عدة ساعات حتى يهدأ. اذ تترك اللدغة كدمات أرجوانية حمراء على الجلد، يمكن أن تكون مرئية وحساسة لعدة أيام.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يسبب السم ردود فعل شديدة، مما يؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة. وفي بعض الحالات الحادة جدًا، يمكن أن يسبب ذلك الوفاة.