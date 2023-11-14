living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السلطات البريطانية تحذر من مخلوقات بحرية مذهلة وساحرة لكنها قد تكون مميتة! (صورة)

14
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


حذرت السلطات البريطانية الأشخاص الذين يستمتعون بالمشي في فصل الشتاء على طول شواطئ المملكة المتحدة من الكائنات البحرية السامة.

وذلك بعد أن جرفت الأمواج "رجل الحرب البرتغالي"، الذي يشبه قنديل البحر، ولكنه في الواقع "سيفونوفور". ويحث الأطباء البيطريون أصحاب الكلاب على توخي المزيد من الحذر أثناء المشي على الشاطىء.

وبحسب موقع "ميرور"، تظهر هذه الكائنات البحرية ذات المظهر المذهل، والتي توجد عادة في المحيطين الأطلسي والهندي، بشكل متكرر على الشواطئ البريطانية بسبب تغير المناخ.

وعلى الرغم من ألوانها الزرقاء والأرجوانية والوردية الجميلة، يُنصح الناس بإبعاد أنفسهم وأطفالهم وحيواناتهم الأليفة، لأن هذه المخلوقات سامة ويمكن أن تكون لدغتها مؤلمة للغاية.

وفي بعض الحالات، تكون لدغة "رجل الحرب البرتغالي" قوية بما يكفي لقتل الأسماك وحتى البشر.

وكشف فرانكي هوبرو، مدير حديقة حيوان أنجلسي البحرية، أنه تعرض للدغة "رجل حرب برتغالي"، وقال: "على الرغم من أنه لا يمكن اعتبارها مميتة للبشر، إلا أن لدغتها مؤلمة للغاية. فقد تعرضت للدغة في ساقي أثناء العمل في المناطق الاستوائية".

وقد يستغرق الألم عدة ساعات حتى يهدأ. اذ تترك اللدغة كدمات أرجوانية حمراء على الجلد، يمكن أن تكون مرئية وحساسة لعدة أيام.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يسبب السم ردود فعل شديدة، مما يؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة. وفي بعض الحالات الحادة جدًا، يمكن أن يسبب ذلك الوفاة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   