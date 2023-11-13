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كريستا ماريا ابو عقل تصل الى العالمية بالتعاقد مع هذا الفنان

13
NOVEMBER
2023
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وقّعت كريستا ماريا ابو عقل مشتركة برنامج La Voix بنسخته الكندية عقدا مع شركة Maison Kanda العائدة للفنان العالمي Corneille وشريكه Vartin Veronneau في كندا، وأطلقت من خلالها أولى أغنياتها باللغة الفرنسية Hier et Demain من كلمات Sofia de Medeiros والحانها بالاشتراك مع كورنييه وتوزيع Sony.

وكريستا ماريا التي وصلت الى مرحلة النصف نهائي في البرنامج كانت قد لفتت لجنة التحكيم منذ اولى اطلالاتها بعذوبة صوتها ومزجها الموسيقي الرائع ما بين الشرقي والغربي ما دفع بالنجمين Mario Pelchat و Corneille، الذي اختارت الانضمام الى فريقه، للتنافس على اقناعها للانضمام كل الى فريقه، هي التي تميزت بتفرّدها بالغناء بالعربية من جهة وبحصدها أعلى نسبة تصويت منذ بدء البرنامج وحتى نسخته التاسعة من جهة ثانية.

ونجحت الشابة المغنية والملحنة وكاتبة الأغاني كريستا ماريا بجذب الجالية اللبنانية خصوصا والعربية عموما كما الكثير من الكنديين بمتابعة حلقات اشتراكها في البرنامج والتصويت لها حتى باتت فخر بلدها الذي حملته بصوتها وغربتها في كل اطلالاتها حتى بات اسم كريستا اللبنانية مرادفا لكل عمل او مقابلة او حتى لقاء تجريه.

ويعتبر انضمام كريستا ماريا الى Maison Kanda، واطلاقها باكورة أعمالها الفنية Hier et Demain أولى خطواتها نحو الاحتراف وتسجيل بصمة خاصة بها في عالم مليء بالمنافسة. وتتناول الاغنية التي بدأت تبث عبر أثير الاذاعات الكندية موضوع التناقض بين الحداثة والتقاليد، ورغبة الفرد في أن يكون على اتصال بعصره وفي الوقت نفسه يحترم تراثه من الماضي. هذا التناقض يُشكل أرضية خصبة لاستكشاف الصراعات الداخلية، والقرارات الصعبة، والتفاهمات اللازمة للعثور على توازن بين الماضي والحاضر.

للاستماع الى الاغنية يرجى الدخول على هذا الرابط:

https://open.anghami.com/1QME8s5cHEb

INFORMATIONS SUR L’EXTRAIT
Titre : Hier et demain
Artiste : Christa Maria
Durée : 3:30
Paroles : Sofia de Medeiros
Musique : Christa Maria Abou Akl, Corneille
Album : –
Maison de disques : Maison Kanda
Distributeur : Sony
Éditeurs : Éditions Kanda, C-Way Music
ISRC : CB-D6C-23-00002
Genre : R&B / Pop

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