نجمة عربية تتبرّع بمليون دولار لغزّة

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أعلنت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال هدى قطان تبرّعها بمبلغ مليون دولار للمنظّمات الإنسانية في قطاع غزة، من خلال علامتها "هدى بيوتي" لمستحضرات التجميل.

وقالت نجمة الجمال الأميركية من أصل عراقي في رسالة نشرتها عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان "أنقذوا غزّة": "لقد مر شهر واحد وما زلنا نشهد معاناة هائلة في غزة، نحن ملتزمون بالمساعدة بأي طريقة ممكنة، وستتبرّع علامتنا التجارية هدى بيوتي، بما في ذلك "هدى بيوتي" و"كايالي" و"ويشفول"، بمبلغ مليون دولار للمنظّمات الإنسانية في غزة".

وأضافت متوّجهة إلى متابعيها: "هذا فقط بفضلكم تمكّنا من تقديم هذا التبرّع، لذا أشكركم على دعمكم، معاً يمكننا إحداث تغيير".

وأكّدت قطان أنها ستعلن أسماء المنظّمات الإنسانية التي ستساعد أهل غزة على الأرض.

وحصد منشور هدى قطان حوالى نصف مليون إعجاب على "إنستغرام" حيث يتابعها 3.2 ملايين متابع، أما حساب العلامة التجارية "هدى بيوتي" لمستحضرات التجميل فيتابعه 53.7 مليون متابع.

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