living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما حقيقة ظهور "خالد مشعل الملياردير" على "غلاف لمجلة فوربس الأميركيّة ؟

6
NOVEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

المتداول: صورة غلاف لمجلة "#فوربس" الاميركية مؤرخ بتاريخ 7 تشرين الاول 2023، حمل صورة #خالد مشعل، رئيس حركة "حماس" في الخارج، بعنوان "خالد مشعل ملياردير بقيمة 5 مليارات دولار".

الا أنّ هذا الزعم غير صحيح.

الحقيقة: هذا الغلاف زائف، مفبرك. ومن يظهر على غلاف "فوربس" لتشرين الاول- تشرين الثاني 2023 هو رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

ما القصة؟
الصورة تظهر غلافا لمجلة "فوربس" مؤرخا في 7 تشرين الاول 2023، حمل صورة خالد مشعل، مع عنوان بالانكليزية: Khaled Mashal $5,000,000,000 Billionaire اي خالد مشعل ملياردير بقيمة 5 مليارات دولار. وقد تكثف التشارك في الصورة أخيرا، عبر حسابات عربية وأجنبية، لا سيما اسرائيلية، منها حساب دولة اسرائيل في أكس الذي تديره وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقد ارفقتها بالمزاعم الآتية: "تهانينا لزعيم حماس خالد مشعل بوصول صافي ثروته إلى 5 مليارات دولار، بينما يعيش أكثر من نصف مواطنيه في غزة تحت خط الفقر".



- حقيقة الصورة -
الا ان الصورة زائفة، وفقا لما يتوصل اليه تقصي حقيقتها.

فالبحث يبيّن ان لا وجود لهذا الغلاف في موقع مجلة "فوربس" الاميركية لشهر تشرين الاول 2023، او لاي شهر آخر (هنا).

في الواقع، من اختير لغلاف "فوربس" لتشرين الاول- تشرين الثاني 2023 هو رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ (هنا). وهو بعنوان: Zuck grows up اي زاك يكبر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   