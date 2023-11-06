ما حقيقة ظهور "خالد مشعل الملياردير" على "غلاف لمجلة فوربس الأميركيّة ؟

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المتداول: صورة غلاف لمجلة "#فوربس" الاميركية مؤرخ بتاريخ 7 تشرين الاول 2023، حمل صورة #خالد مشعل، رئيس حركة "حماس" في الخارج، بعنوان "خالد مشعل ملياردير بقيمة 5 مليارات دولار".



الا أنّ هذا الزعم غير صحيح.



الحقيقة: هذا الغلاف زائف، مفبرك. ومن يظهر على غلاف "فوربس" لتشرين الاول- تشرين الثاني 2023 هو رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ. FactCheck#



"النّهار" دقّقت من أجلكم



ما القصة؟

الصورة تظهر غلافا لمجلة "فوربس" مؤرخا في 7 تشرين الاول 2023، حمل صورة خالد مشعل، مع عنوان بالانكليزية: Khaled Mashal $5,000,000,000 Billionaire اي خالد مشعل ملياردير بقيمة 5 مليارات دولار. وقد تكثف التشارك في الصورة أخيرا، عبر حسابات عربية وأجنبية، لا سيما اسرائيلية، منها حساب دولة اسرائيل في أكس الذي تديره وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقد ارفقتها بالمزاعم الآتية: "تهانينا لزعيم حماس خالد مشعل بوصول صافي ثروته إلى 5 مليارات دولار، بينما يعيش أكثر من نصف مواطنيه في غزة تحت خط الفقر".





- حقيقة الصورة -

الا ان الصورة زائفة، وفقا لما يتوصل اليه تقصي حقيقتها.



فالبحث يبيّن ان لا وجود لهذا الغلاف في موقع مجلة "فوربس" الاميركية لشهر تشرين الاول 2023، او لاي شهر آخر (هنا).



في الواقع، من اختير لغلاف "فوربس" لتشرين الاول- تشرين الثاني 2023 هو رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ (هنا). وهو بعنوان: Zuck grows up اي زاك يكبر.