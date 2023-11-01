أول تعليق من نادين الراسي بعد تعرضها للضرب أمام أمها المريضة... وهذا ما كشفته عن حالتها الصحية!

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نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر انستغرام تدوينة قالت فيها: "الله هوي العدل وأنا راضية بحكمك يا الله".

وأضافت نادين: "لكل محب شكرا على صلواتكن وأنا من الله ومنكن بخير".

وختمت قائلة: "ومن منكم بلا خطئة ليرجمه بأول حجر".

وكانت قد أفادت "الجرس" عن تعرّض نادين الراسي للضرب من شقيقها الأصغر سابستيان داخل المستشفى وأمام والدتها التي تعاني من وضع صحي غير مستقر كثيرًا.

وأضافت مصادر خاصة من المستشفى لـ "الجرس" ما حدث، حيث جاءت نادين مع والدها وشقيقتها راشيل الى المستشفى، بدأ الأشكال بالصراخ لكن نادين تفاجأت بشقيقها الاصغر حيث رماها ارضًا واعتدى عليها.