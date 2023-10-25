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في بريطانيا: تقديم تعويضات تفوق الـ5 آلاف دولار لكل من يعاني من "بق الفراش"!

25
OCTOBER
2023
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كشفت صحيفة "ميرور" أنه يمكن للبريطانيين الذين يعانون من بق الفراش أن يطالبوا بتعويض مالي قد يصل إلى 4500 جنيه استرليني، أي ما يقارب 5400 دولار أميركي،  إذا دمرت هذه الآفات عطلتهم.

وقد تضطر الفنادق إلى دفع ما يصل إلى 4500 جنيه استرليني للمسافرين إذا أصيبوا بغزو هذه الوحوش الصغيرة. ويأتي ذلك مع تزايد المخاوف من بق الفراش في الفنادق في الأسابيع الأخيرة بعد انتشاره بشكل كبير في باريس.

وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد حالات الإصابة بالحشرات ارتفع بنسبة 65% على أساس سنوي، حيث وصف عمدة لندن صادق خان التقارير المتزايدة حول الحشرات بأنها "سبب حقيقي للقلق". وقد تم بالفعل رصد هذه المخلوقات على متن وسائل النقل العام في المملكة المتحدة.

ومن المعروف أن الحشرات تستقر في الأثاث وخزائن الملابس، وتعض جلد الإنسان أثناء الليل. من الصعب للغاية التخلص من الإصابة، حيث تستطيع الحشرات البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى ستة أشهر دون طعام.

ولكن في حين أن العدد المتزايد من حالات الإصابة يمكن أن يكون مدمرا للفنادق، يقول المحامون إن السياح والضيوف قد يحق لهم الحصول على تعويضات بالآلاف إذا وجدوا أنفسهم ضحايا لهجوم بق الفراش.

وقال كريج فيليبس، وهو محام متخصص في مطالبات تعويض العملاء، إن إحدى العائلات حصلت على مبلغ 4500 جنيه إسترليني بعد غزو سيئ في فندق ترافيلودج. وقال: "لقد سمعت القصص من العائلات، وشاهدت الأدلة الفوتوغرافية، ولحسن الحظ، تمكنت من تأمين دفع التعويضات للأشخاص الذين يأتون إلينا طلباً للمساعدة".

واستنادا إلى خبرته في التعامل مع هذه الحالات، يقدم السيد فيليبس نصيحة لأي شخص يجد نفسه متأثرا ببق الفراش: "وثقوا كل ما يتعلق بالغزو بما في ذلك الاتصالات مع مالك العقار وصور الإصابة والفواتير الطبية".

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