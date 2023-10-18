هل يندفع نحو الأرض؟...مذنب أكبر بثلاث مرات من جبل إيفرست انفجر!

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أفاد العلماء أن مذنبًا "مقرنًا" أكبر بثلاث مرات من جبل إيفرست انفجر وهو يندفع نحو الأرض، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ونشأ الانفجار في 5 تشرين الاول من مذنب 12P/Pons-Brooks، وهو بركان بارد ويبلغ قطره 18.6 ميلًا، أو بحجم مدينة صغيرة، حسبما أفاد موقع Live Science.

إشارة إلى أن ارتفاع جبل إيفرست، أعلى جبل على وجه الأرض، يبلغ 29029 قدمًا، أو حوالي 5.5 ميل.

وذكرت صحيفة ساينس تايمز أن هذه هي المرة الثانية التي يثور فيها مكعب الجليد بين النجوم خلال الأشهر الأربعة الفائتة، وكان آخر حدث سماوي حدث في تموز.

وقد أدركت الجمعية الفلكية البريطانية، التي تراقب عن كثب 12P، هذا الانفجار بعد أن لاحظت أنه يبدو أكثر سطوعًا بعشرات المرات بسبب الضوء المنعكس من غيبوبته - سحابة الغاز المحيطة بمركزه.

بالنسبة للمبتدئين، تحدث مثل هذه الانفجارات عندما يتجمع مستوى كبير من الغاز والجليد ويحترق مثل علبة الكولا المجمدة، مما يتسبب في انفجار الأجزاء الداخلية المتجمدة من المذنب من الشقوق الكبيرة التي تتشكل في قشرة النواة.

وأفاد أرشيف طقس الفضاء أن العلماء قارنوا أيضًا الشكل الشيطاني بسفينة الفضاء ميلينيوم فالكون من سلسلة أفلام "حرب النجوم".

وسبب القرون غير واضح، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه يمكن أن يكون ناجما عن شكل نواة 12P - على غرار مصفاة المعكرونة بين النجوم.

وقال ريتشارد مايلز من الجمعية الفلكية البريطانية: "قد يكون سبب القرنين هو فتحة بركانية جليدية ذات شكل غريب مع نوع من الانسداد مما يتسبب في طرد المواد بنمط تدفق غريب".

على الرغم من المسار والشكل المشؤوم لـ 12P، ليست هناك حاجة للاستعداد لـ "التأثير العميق" حتى الآن. ولن يصل حبّة البرد السماوية - التي تدور حول الشمس كل 71 عامًا - إلى أقرب نقطة من الأرض حتى عام 2024، وعندها ستصبح مرئية بالعين المجردة.

وسيتم بعد ذلك قذف هذا المذنب مرة أخرى إلى النظام الشمسي، ولن يقوم بجولة عودته الكونية حتى