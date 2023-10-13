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صورة صادمة لطفل فلسطيني نشرتها شريهان: جرائم الكيان الصهيوني لا يستطيع القيام بها الشيطان

13
OCTOBER
2023
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نشرت شريهان صورةً صادمة لطفلٍ فلسطيني من حرب غزة، وأرفقتها برسالة طويلة على تطبيق X وجاء فيها:

"الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً. نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وتابعت: "جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حتى الآن في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول لا يستطيع القيام بها الشيطان الرجيم نفسه".

وأردفت شريهان قائلةً: "شاهدت كثيراً، وقرأت كثيراً، وأعلم عن انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وإنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الصامد صمود الفرسان والأبطال تحت الاحتلال منذ زمن طويل بإقرار الحق والتاريخ".

وختمت شريهان بالقول "لا أصدق ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل على وجه الكرة الارضية يصدق ما وصل إليه هذا الاحتلال الإسرائيلى ومستعمريه من جنون وإجرام ووحشية وهمجية بجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته أطفال، نساء وشيوخ لا كهرباء ولا ماء ولا وقود. وصدق الله العظيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}".

الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً……. نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!! .. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني .. على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني…

لمشاهدة الصورة على الرابط التالي: pic.twitter.com/hZ7s0gSRN2

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