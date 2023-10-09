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بالفيديو- صدمته سيارة تسير بسرعة قصوى...تعرض ممثل لبناني لحادث "مروع" اثناء تصويره إعلانا لإحدى الشركات!

9
OCTOBER
2023
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تعرض الممثل اللبناني وسام سعد، المعروف بشخصية أبو طلال، لحادث مروع اثناء تصويره إعلان لإحدى الشركات.

وفي التفاصيل، وخلال تصوير وسام سعد احد مشاهده في الاعلان، حيث كان يسير على جانب الطريق، صدمته سيارة كانت تسير بسرعة قصوى، ما ادى الى اصابته اصابات بليغة حيث تم نقله الى المستشفى على الفور وخضوعه لعدة عمليات دقيقة، اثر تعرضه لكسور وردود متعددة.
وفي الساعات القليلة الماضية، نشر وسام سعد على حسابه عبر فيسبوك، مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الحادث من زوايا مختلفة، حيث ظهرت في احد الفيديوهات، السيارة المسرعة بشكل واضح وبدا جليّا كيف وقع الحادث.
هذا وأرفق وسام سعد مقاطع الفيديو بتعليق طمأن من خلاله جمهوره ومحبيه، اذ قال: "شكراً لكلّ العالم اللي اطمنِت عليي، أنا بخير، الضربة قوّية بس الله رحمني!!! الحمدلله".

لمشاهدة الفيديو: https://www.facebook.com/wissamsaad.abutalal.1/posts/2625378710964334

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