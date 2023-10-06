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نجمة لبنانية شهيرة: "إياك واختبار صبري" !

6
OCTOBER
2023
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لين محمد - فوشيا

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وجَّهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة غامضة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، تهدد فيها كل من يحاول اختبار صبرها، بإظهار جانبها المظلم.

ونشرت نادين فيديو باللونين الأسود والأبيض مرفقًا بمقطع صوتي يقول: إياك وإياك وضعي في موقف يدفعني لأريك كم بمقدوري أن أكون قاسية وعنيفة.. إياك واختبار صبري، لأني قد أبدو ألطف وأحن شخص قابلته، لكن إن طفح كيلي، ستراني أقدم على أمور لم يتوقع أحد أنه كان بمقدوري فعلها.

ولم تكشف نادين مَن المعني برسالتها، لكن البعض تكهن أنها تشير إلى زوجها السابق، رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر، في ظل الخلافات بينهما حول حضانة طفليهما "جوفاني وهيفين".


وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها نادين عن أذية الأشخاص المقربين منها، إذ نشرت فيديو لها وهي تستمع بتأثر إلى كلمات أحد المدربين في مجال التنمية البشرية، وهو يتحدث عن الأذية التي قد يتعرض لها الإنسان من قبل الأشخاص المقربين منه، ودعوته إلى تجنبهم، وإبعادهم عن حياته.

وعلّقت نادين على الفيديو بالقول: شو رأيكم بالكلام؟ أنا بوافق وكلامه صح.. بحس إنه الأذية صارت تجي من أقرب الناس، والثقة شبه معدمة… فعلاً عمْ فضّل العزلة على الاختلاط مع أشخاص سلبيين أو منافقين.

 

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