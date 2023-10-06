بالصورة: إليسا تواجه إتهاماً جديداً!

A + A -

لها -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة مزعومة للنجمة اللبنانية إليسا عبر موقع "إكس"، تتضمن قولاً منسوباً الى الأديب المصري الراحل طه حسين، ويفيد بوجوب "دفن الأمة الإسلامية".

وجاء في التغريدة المتداولة: "عندما سئل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن رأيه فى حال الأمة الإسلامية؛ كان جوابه: الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء، وتحارب الفساد بخطب المنابر، وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب، فهي قطعاً أمة ميتة وإكرام الميت دفنه!".

وبمراجعة حساب إليسا على موقع التغريدات ("تويتر" سابقاً)، تنيّن أن لا وجود للتدوينة، ما يمنع امكانية التأكد من حذفها أو عدم وجودها أصلاً.

ولكن إليسا تعرّضت لحملة هجوم شرسة بسبب التغريدة المزعومة، وسط اتّهامها بالإساءة إلى المسلمين.

وعلى الصعيد الفني، أصدرت إليسا في آخر آب (أغسطس) الماضي، أغنية "العقد" في تعاون هو الأول لها مع الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، والأغنية من ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي لجلال حمداوي.