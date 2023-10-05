ارتفاع في معدلات الإصابة...ذعر "بق الفراش" يجتاح باريس!

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ذعر "بق الفراش" يجتاح باريس وارتفاع في معدلات الإصابة! ضرب وباء "بق الفراش" مدينة باريس الفرنسية، مما أثار موجة من الخوف من الحشرات وأثار تساؤلات حول الصحة والسلامة خلال الألعاب الأولمبية العام المقبل. وفي التفاصيل، ارتفع عدد بق الفراش خلال الأسابيع الفائتة في مدن فرنسية عدّة. ومن جهته، قال جان ميشيل بيرينغر، عالم الحشرات في المستشفى الرئيسي في مرسيليا والخبير الفرنسي الرائد في مجال الحشرات: "في أواخر الصيف نشهد زيادة كبيرة في بق الفراش. وذلك لأن الناس كانوا يتنقلون خلال شهري تموز وآب، ويعودون بها في أمتعتهم"، مضيفاً: "في كل عام تكون الزيادة الموسمية أكبر من العام الذي سبقه." وكشفت مصادر مطلعة أن هناك خوف طويل الأمد في باريس من الإصابة التي يشعر بها سكان الشقق، فقد أكدت الإحصاءات أن واحد من كل 10 منهم عانى من بق الفراش في السنوات الخمس الفائتة.