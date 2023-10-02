“تحذير” من ريما وزياد الرحباني... ما علاقة أعمال الأخوين الرحباني الفنية!

وفي هذا البيان، أشارت ريما في منشورها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن “ورثة عاصي الرحباني مُمثَّلين بزياد عاصي الرحباني وريما عاصي الرحباني يُعلنان رَفضَهما التام لقيام أيٍّ كان، حتَّى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة تسجيل و/أو تصوير و/أو تكييف و/أو توزيع أيّة أعمال فنّية تعود للأخوَين رحباني أو زياد رحباني من دون موافقتهما”.

وتابع: “كما وأنَّهما يُحذّران من منح أيّة أذونات أو إجازات للغير من طرف واحد تعود لأصحاب الحقوق مُجتمعين، وذلك إن في لبنان أم خارجه ومهما كانت الوسيلة أو الإطار أو المناسبة”.