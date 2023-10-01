العثور على ممثلة ومقدّمة أخبار .. جثّة!

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بعد أقل من عشرة أيام على انتحار الممثلة التركية ميرفي كيالب، فُجع الوسط الفني التركي بوفاة الممثلة التركية ومقدّمة الأخبار سيدا فتّاح أوغلو التي تمّ العثور على جثّتها داخل حديقة في مدينة اسطنبول قبل ساعات وبجانبها مسدّس.

وتحدّثت الانباء عن انتحار الممثلة ومقدمة الاخبار بعد ان عثر عليها أحد الطلاب الذي سمع اطلاق نار أثناء مروره بالمنطقة فبادر الى الاتصال بالشرطة على الفور.

وكشفت الشرطة أن المسدس الذي عُثِر عليه بالقرب من الممثلة ومقدمة الأخبار، البالغة من العمر 44 عامًا، مرخّص ومسجّلٌ باسمها. كما أفادت الشرطة في تقريرها انها وجدت أدوية مضادة للاكتئاب في حقيبتها الشخصيّة.