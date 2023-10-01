في غيبوبة منذ 3 أشهر.. إعلامية مصرية شهيرة في غيبوبة تحت وطأة مرض خطير

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ثلاثة أشهر كاملة دخلت فيها الإعلامية سارة حسن في غيبوبة على إثر معاناتها لسنوات من سرطان المخ.

حالة سارة دعت العديد من أصدقائها المذيعين والإعلاميين يطالبون الجمهور بالدعاء لها، حيث كتبت صديقتها المذيعة دينا يحيى عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهاردة يكون بقالها ثلاثة شهور في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ".

وأضافت: "للأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهاردة ( الدعاء يرد القدر) وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم آمين".

وكانت سارة حسن قد أعلنت عام 2021، عن خضوعها لعملية دقيقة في المخ لإزالة ورم؛ حيث نشرت حينها صورة لها عبر حسابها بموقع "فيسبوك" مع تعليق: "يا رب أنت الشافي العافي، يا رب كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا، مفيش أحن منه علينا يا رب.. كل صحابي وإخواتي وحشتوني والله.. لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وفي شباط (فبراير) 2022، أعلنت سارة حسن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة، وكتبت منشورًا مؤثرًا عبر حسابها بموقع "فيسبوك" عبرت فيه عن مدى التعب الذي تشعر به: "تعبت يا الله راضية والله.. والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذو الجلالة والإكرام اشفيني، وعافيني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) صدق الله العظيم".