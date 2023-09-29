بالصورة- نكسة قضائية "جديدة" لاليسا وهذه المرة من شربل خليل!

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كان قد اقدم الكاتب والمخرج شربل خليل بواسطة وكيليه المحاميين شفيق يزبك والياس تابت باعتراض أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونيه جورج حبيقة على القرار الصادر غيابيا في الدعوى الكيدية التي أقامتها المغنية أليسار خوري (إليسا) ضدّه دون تبليغه، ولقد تمّ قبول الاعتراض نظراً للشوائب القانونية التي اعترت إجراءات المحاكمة في هذا الملف بالإضافة لكون المدعوّة إليسار خوري هي من بادرت باستفزاز الكاتب والمخرج شربل خليل عبر مواقع التواصل ، وحدّدت جلسة بتاريخ 16-4-2024 لإعادة النظر بالقرار الصادر عن المحكمة والمجمّد تنفيذه حتى إشعار آخر.