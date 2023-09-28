"اساء لشخصي في غيبتي بشكل مرفوض اخلاقا وقانونا"...ياسمين عز ترفع دعوى قضائية ضد نيشان وترفض الاعتذار

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ردت الاعلامية المصرية ياسمين عز على تصريحات الإعلامي نيشان بعدما تأخرت عن جلستها الحوارية ضمن منتدى الإعلام العربي التي كان يديرها.

ونشرت ياسمين عز صورة لها مع الإعلامي عمرو أديب، وعلقت: “اعتقد ان من تنجح في محاوره أهم اعلامي في مصر والوطن العربي عمرو أديب لا تخشى من محاورة اي إعلامي اخر مهما كان اسمه، مع ضرورة توضيح الأمر الخاص بإحدي الجلسات ، بسبب ظرف خارجي ليس لي اي ضلع فيه بأي شكل من الاشكال، ومعلوم تماما لدى إدارة المنتدي المسؤولة عن التنظيم، والعالمة بظروف التأخير عن الجلسة المعنية وملابساتها”.كما واشارت الى انها رفعت دعوى قضائية ضد نيشان واتهمته بالاساءة اليها في غيابها: “انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و رفع دعوى.”وأضافت ياسمين : “بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة واساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض اخلاقا وقانونا”