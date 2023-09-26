ضربة "جديدة" من شاكيرا لبيكيه... ما علاقة مربية طفلَيها التي طردها بيكيه؟

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تحدّثت النجمة شاكيرا في أحدث مقابلاتها عن انتهاء علاقتها بحبيبها السابق لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه. بعد علاقة حبّ دامت حوالى 11 عاماً، مشيرة إلى أنّها كانت تعتقد أنّ علاقتهما ستدوم إلى الأبد.

وفي حوار مع مجلة “بيلبورد” الموسيقية نُشِر يوم الخميس، قالت شاكيرا: “أولويتي كانت منزلي وعائلتي. آمنت بـ”إلى أن يفرّقنا الموت”. صدّقت هذا الحلم وكنت أحلم بهذا لي ولطفلي”.

وأشارت النجمة الكولومبية، إلى أنّها كانت تأمل أن تحظى بعلاقة شبيهة بعلاقة والديها. اللذين لا يزالان معاً بعد 50 عاماً، وهي تعلم أنّ هذا النوع من الحب ممكن. وهذا ما أرادته لنفسها ولولديها، لكن لم تحظ به.

وأوضحت شاكيرا، أنّها كانت مخلصة لبيكيه ولعائلتها. وعلّقت حياتها المهنية لأنّه كان من الصعب عليها أن تستمر فيها أثناء تواجدها في برشلونة شارحة: “لم يكن باستطاعتي أن. أترك طفلي في المنزل وأخرج لأصنع الموسيقى. كان من الصعب عليّ المحافظة على هذا النمط”.

لكن منذ أن انتقلت إلى ميامي، يظهر أنّ شاكيرا استعادت نشاطها المهني، وبدأت تسجيل الأغاني من جديد وتخطّط للقيام بجولة غنائية في 2024.

وفي هذا الإطار، لم تسأم المغنية من تسديد الضربات في مرمى حبيبها السابق، إذ ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بأغنية شاكيرا الجديدة، “El Jefe”، وتحديداً بظهور مربية طفليها التي طردها بيكيه من دون سابق إنذار، في الفيديو الموسيقي للأغنية.

وفي آخر الفيديو، تظهر مربية طفلَيها، ليلي ميلغار، فيما تغني شاكيرا: ” ليلي ميلغار، هذه الأغنية لكِ، فأنتِ لم تحصلي على تعويضات نهاية الخدمة”.

والقصة تعود إلى فترة ما قبل انفصال الثنائي، إذ بحسب المصادر، قام بيكيه بطرد المربية من دون إعلام شاكيرا، بعدما كشفت سرّ خيانته لشاكيرا ولم يدفع لها تعويضاتها.

وأشار أحدهم عبر تطبيق “إكس”، إلى أنّ المربية هي من فتح عيني شاكيرا على موضوع خيانة بيكيه لها.