احتفالية "العشر الذهبية" لمهرجان طرابلس للأفلام: توزيع جوائز منصة مشاريع الفيلم العربي القصير

انطلقت فعاليات الدورة العاشرة ل "مهرجان طرابلس للأفلام" للعام 2023 في بيت الفن الميناء – طرابلس الذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم الموافق 29 أيلول الحالي.

بدأت العروض اليومية للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية يوم الخميس 21 أيلول والتي تعرض في بيت الفن، وقد بلغ عددها 51 فيلماّ قسمت إلى 4 فئات: - الفيلم الروائي الطويل، الفيلم الوثائقي الطويل ، الفيلم الدولي القصير، الفيلم العربي القصير وفيلم التحريك.

وإلى جانب عروض الأفلام، اختتم المنتدى المتخصص الذي امتد على 3 أيام وتناولت جلساته مواضيع عديدة في صناعة الأفلام والنقد السينمائي والتمثيل وغيرها مع متخصصين من لبنان والعالم العربي وشارك فيه صناع افلام شباب من لبنان وخارجه وطلاب السينما من جامعات لبنانية عديدة.

وقد تم توزيع جوائز منصة مشاريع الفيلم العربي القصير "The Arab Short Pitching Platform" حيث قدم أعضاء لجنة تحكيم المنصة الجوائز للفائزين.

وقد منحت 5 جوائز على الفائزين: Color grading services تقدمة SHIFT STUDIOS للفيلم "Rubbles" ل أسمى بسيسو.

- DCP creation and Press Kit تقدمة CREATIVE MEDIA SOLUTIONS للفيلم "The Ant that crossed my sketchbook”" ل كريس عاقوري.

- 1500 € نقداً تقدمةSPECIAL TOUTCH STUDIOS للفيلم "Seven Mountains and Seven Seas" ل نوال كسرواني.

- 2000 $ نقداً تقدمة مهرجان طرابلس للأفلام للفيلم " Seven Mountains and Seven Seas" ل نوال كسرواني.

- قيمة 2000 $ تقدمة MAD Solution خدمات تسويقية وتوزيع للفيلم "the day I lost my name" ل حسين حسام.

هذا وقد احتفلت اللجنة المنظمة ب "العشر الذهبية" لانطلاق مهرجان طرابلس للأفلام منذ العام 2014 في حفل حضره جمهور عريض من أصدقاء المهرجان وشخصيات فنية وثقافية.

وقد رحبت عريفة الحفل مروة ملقي بالحضور منوهة برؤية متفردة ومميزة للقائمين على المهرجان، ثم عرض فيلم قصير عن الدورة الأولى للمهرجان في العام 2014 حيث استذكر الجمهور من خلاله الرئيس الفخري للمهرجان المخرج الطرابلسي الراحل جورج نصر، كما تضمن الفيلم مقاطع من التغطية الإعلامية المميزة للمهرجان من قبل مختلف الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة من صحف لبنانية وعربية وقنوات محلية وفضائية وغيرها.

كما عرض إنفوغرافيك قصير عن مشاركات المهرجان في العديد من الفعاليات والمهرجانات السينمائية المحلية اللبنانية والعربية والدولية منذ العام 2014.

في كلمته شكر منظم المهرجان إلياس خلاط الحضور والداعمين وتحدث عن مسيرة مميزة للمهرجان منذ انطلاقته متناولاً الفعاليات المميزة التي رافقت المهرجان، كما شكر أصدقاء المهرجان الذين رافقوا المسيرة منذ بدايتها، وأشار إلى أن كل هذا لم يمنع من التعرض لإخفاقات وصعوبات وتحديات عديدة لكننا سنكمل رغم كل شيء مؤكداً أنه "مهرجان مستقل بامتياز".

وقدم خلاط الميداليات التقديرية للداعمين الدائمين من جمعية العزم والسعادة الإجتماعية، الأستاذ رياض علم الدين، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ممثلة برئيسها السيد توفيق دبوسي، قصر الحلو (حلويات عبد الرحمن الحلاب)، via mina boutique hotel، مركز السينما العربيةArab Cinema Center ، Major Event Media، الأستاذ بلال أيوبي، والأستاذ عبد الناصر ياسين. كما قدم الميداليات التقديرية إلى أعضاء فريق العمل المرافق منذ انطلاقة المهرجان.

ختاماً دعا خلاط الحضور إلى الحصول على نسخة من الكتيب الخاص الذي أصدر خصيصاً لمناسبة "العشر الذهبية" لمهرجان طرابلس للأفلام والذي يتضمن سيرة المهرجان، وشهادات بعيون صحافيين ونقاد ومخرجين رافقوا المسيرة العشرية، إلى جانب لوائح شرف المشاركين وأعضاء لجان التحكيم المتعاقبين وجوائز إنجاز حياة والضيوف المكرمين والداعمين والراعين والأصدقاء.