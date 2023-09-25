فنان لبناني شهير ينجو وعائلته من الموت بأعجوبة!

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بعد الحديث عن تعرّضه لإطلاق نار، طمأن النجم وائل جسار جمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر "إنستغرام"، وعلّق عليه بعبارة "ضد الرصاص".

وظهر المطرب اللبناني في المقطع وهو يتحدث عن قضية "الرصاص الطائش"، وروى تفاصيل ما حصل معه خلال تواجده وعائلته في منزل والديه بمنطقة البقاع، حيث فوجئ برصاصة طائشة تخترق حديقة المنزل مصدرها حفل زفاف قريب من المكان.

وحمل وائل الرصاصة الطائشة بيده، ولفت إلى أنها كادت أن تقتله أو تقتل أحداً من أفراد عائلته، وتساءل: "لماذا لا نعبّر عن الابتهاج بالورود والفرح بدلاً من الرصاص؟".

واختتم حديثه قائلاً: "بكل محبّة بلاها قصة الرصاص والابتهاج بالقواص، أنا كنت خسرت حياتي أو حياة والدي ووالدتي، إذا بدنا نفرح نفرح بس مش بهيك شي".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الحادث الخطِر الذي يتكرر دائماً في لبنان والدول العربية، وتمنّوا لوائل جسار ولعائلته الصحة والسلامة، وناشد الكثير من الأشخاص بوضع حدّ لهذه الآفة والتوقف عن الاستهتار بأرواح الناس.