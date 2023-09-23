بالصورة: وديع الشيخ يخرج عن صمته ويتحدث عن سبب وفاة والده !

خرج الفنان وديع الشيخ عن صمته، لأول مرة بعد وفاة والده بشكل مفاجئ منذ ايام متحدثا عن حقيقة ما حصل معه.

ونشر وديع عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام بيانا، شكر من خلاله كل من واساه بمصابه واعتذر عن عدم تمكنه من الرد على الجميع.

وجاء في بيان وديع: "يشكر الفنان وديع الشيخ كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الاليمة بالاخص من شاركه مصابه الاليم ان كان حضورا او من خلال اتصال هاتفي، كما يعتذر الفنان وديع الشيخ عن عدم رده على اغلب الاتصالات التي وردته."

وتابع البيان مشيرا الى الاخبار التي تم تناقلها عن سبب الوفاة: "ويؤكد المكتب الاعلامي للفنان وديع الشيخ ان جميع الاخبار المتناقلة في الاعلام في الآونة الاخيرة عن سبب وفاة والده هي اخبار كاذبة هدفها تشويه سمعة الفنان."

وختم البيان: "يعتذر الفنان وديع الشيخ من جمهوره على تأجيل جميع الحفلات التي كانت مقررة حتى اشعار آخر، مقدرا محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالبا من الله ان يبعد هذه المصائب عن الجميع."