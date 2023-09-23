بالفيديو: وانفجرت داخل هذه العائلة الفنية الشهيرة.. وإتهامات بقتل الشقيقة!

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هاجم الموسيقار خالد محمد علي سليمان شقيق الفنانة أنغام عائلته، متهماً إياهم بالاستيلاء على حقوقه، معرباً عن استيائه الشديد لما يُعانيه بسببهم، مؤكدًا أنه يمتلك الدليل القاطع على قتلهم شقيقته غنوة.



وفي التفاصيل، كتب شقيق أنغام عبر فيسبوك منشوراً قال فيه: "أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا بحجة أحمد وياسين، ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟!".



وأضاف: "أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس فيه قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطيء، ده انتوا عالم كفرة".



وتابع: "لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت، تحبسوني أو تسقعوني برضو مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب".



ونشر خالد سليمان منشوراً آخر دافع فيه عن أنغام بعد سؤال جمهورها عن تورطها فيما قاله في منشوره الأول، وقال: "الموضوع تخليص حق بيني وبين أبويا انغام اختي مالهاش علاقة بالحرب دي.. انغام عمرها ما قصرت معايا ودائما بتدعمني وبتساعدني وبتشجعني وبتعلم منها ومربياني أحسن تربية ربنا يحفظها".