living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لا أعرف لماذا كان هشام متوتراً ومنفعلاً"... فراس حاطوم يردّ على هشام حداد: عيب عليك!

23
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدو ان الخلاف يزداد حدة بين مقدم البرامج هشام حداد وصاحب شركة “شوت برودكشن” فراس حاطوم. فبعدما اتهمه بسوء الإدارة كمنتج لبرنامجه “لهون وبس” عبر قناة lbci على مدى سبع سنوات، رد المنتج فراس حاطوم على حداد.

وقال حاطوم في مقابلة عبر “صوت بيروت انترناشيونال” :

لا أعرف لماذا كان هشام متوتراً ومنفعلاً لهذه الدرجة عندما كان يردّ على السؤال الذي يتعلق بي. فقال انني أسأتُ ادارة البرنامج خلال سبع سنوات وكان هناك مشاكل، وبنفس الوقت قال انه هو من كان يدير البرنامج فعلياً خلال هذه الفترة، وبالتالي فهو كالعادة يقول الشيء ونقيضه. وهشام هو هشام عندما يفتقد الى الحجة، يقول جملة اشياء على أمل ان يعلق شيء منها في أذهان الناس”.

واضاف: في ما خص “لهون وبس”، سبق قلتُ بأنه كان هناك اشكالاً يتعلق بالعقود بيني وبين فريق العمل، وهذا يتم حله بالقضاء، وليس هناك اي أبعاد شخصية مع احد منهم. كما قلتُ بأن هشام كان يبرم عقده مع المحطة، وانتهت مدة هذا العقد، ومن حقه ان يذهب الى اي مكان آخر. لأن lbci  لم تتعاون معه وكانت تدفع له مالاً كرمى لسواد عيونه، وكذلك الامر بالنسبة الى mtv. ولكن لأنهم مقتنعون بأنه يقدم لهم برنامجا يحقق نسب مشاهدة ويفيد المحطة. وعندما يتوقف ذلك فإنهم سيتوقفوا عن التعاون معه. هذا قلته تحديدا. ولكن هشام “صغّر حاله” ودخل في زواريب، لم أدخل بها إحتراما لكواليس البرنامج.
 

وتابع: ولكنه بما انه قال ما قاله، لذا سأوضح بعض الأمور في هذا المجال :  في الفترة التي كان البرنامج مهددا فيها بالايقاف، وبأي لحظة من قبل إدارة lbci ، هشام كان شخصاً منهارا، مدمّرا، غير قادر على التركيز أو تقديم محتوى للبرنامج، ولم يكن يستكمل الاجتماعات التي كنا نعقدها حول مضمون البرنامج، واحيانا اخرى لا يحضرها بالأساس. وكان يقول لي “شوفه شو بدكن تعملو لأن تركيزي مش معي”. وهذا حصل على مدى سبع او 8 حلقات

واضاف: وبالتالي في تلك الفترة، انا لم اكن حاملا فقط عبء البرنامج كشركة انتاح، بل عبء هشام ايضا.  وكان يريد مراجعة عدد من الاداريين في المحطة، لأنه كان بوضع نفسي صعب. وانا اذكّره بذلك الآن، لأن الذاكرة تخونه. لم يكن لديه القدرة ان يحمل التلفون ليتصل بفنان او سياسي ليدعوه الى البرنامج. فاضطرت زوجتي نانسي السبع الى التواصل مع النائب وئام وهاب لإستضافته في “لهون وبس”. كما تواصلتُ مع زميلتي غريس الريس لتتواصل بدورها مع الفنان علي الديك ليطل في حلقة معنا.  يعني خلال 3 او 4 حلقات، كنتُ انا guest producer-  وهذا ليس دوري كشركة انتاج- وكنتً انا احضّر ال props، واشرفُ ايضا على المحتوى، لأن هشام لم يكن قادراً على التركيز.

واردف: “وكان الافضل عدم التحدث بتلك المرحلة، لانه ما حدا رح بكون ممنون، وتحديدا هو”.

وعن كلام هشام حداد بأن فراس حاطوم يوظّف أبناء طائفته في البرنامج، اوضح حاطوم بأن هشام يقصد بكلامه احد المخرجين،  وتابع قائلا:  يقول بأنني استعنت بمخرج لأنه من منطقتي، وهو من منطقة بعيدة جدا عن منطقتي،  ليقول فقط بأنه درزي، فهذا “عيب كتير”. لأنني لو كنتُ أفكر بشكل طائفي، لكنت فعلتُ ذلك على الاقل في زواجي قبل عملي. فمن المعيب هذا الكلام.

واضاف: كما انه من المعيب ان يقول بأنه وحده كان سبب نجاح البرنامج، فالفنان زياد الرحباني- مع الفارق الكبير بينه وبين هشام- كان يكتب ويمثل ويلحن ويخرج، ولم يقل يوما بأن مسرحيه نجحت بسببه وحده. لكن هشام حذف كل من امل طالب، وايلي جلادة، وجاد بو كرم، والفرقة، وناجي حنا، وشادي حنا وأخرين..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   