تحديث رمز فيسبوك...اليكم التغييرات بالصورة!

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ربما لم تتمكن من الملاحظة ما إذا كان شخص ما لم يخبرك بذلك، ولكن فيسبوك قام بالتغيير في رمزه الشهير "f" بمهارة شديدة.

وأشاد الموظفون في المنصة المملوكة لشركة Meta بإعادة تصميمها ووصفوها بأنها "أكثر جرأة وكهربائية وأبدية" .

ومع ذلك، فإن شعار فيسبوك الجديد يشبه بشكل لافت للنظر النسخة القديمة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

التغيير الأكبر هو الخلفية، وهي عبارة عن درجة مختلفة من اللون الأزرق، والتي توصف بأنها "تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي لفيسبوك".

وهناك تعديلات أخرى أكثر دقة.

وقالت شركة Meta، وهي شركة مارك زوكربيرغ التي تمتلك فيسبوك، إنها "تعيد تعريف هوية العلامة التجارية لفيسبوك" من خلال التغييرات.

وتصفها بأنها "المرحلة الأولى من الهوية المحدثة" التي تقترح المزيد من التعديلات على شكل المنصة.

وقالت الشركة في منشور: "كان هدفنا هو إنشاء تصميم محدث لشعار فيسبوك يكون أكثر جرأة وقوة وأبدية".

"وأضافت: "تؤدي كل التحسينات المميزة والجديدة إلى تحقيق قدر أكبر من التناغم عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق.

"لقد فعلنا ذلك من خلال دمج تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي لفيسبوك والذي تم تصميمه ليكون متاحًا بشكل أكبر بصريًا في تطبيقنا ويوفر تباينًا أقوى لحرف "f" ليتميز."

من المحتمل ألا يلاحظ أي شخص لا يعرف أن فيسبوك قام بتغيير شعاره إذا لم تشر Meta إلى ذلك، لأن التغييرات طفيفة جدًا.

وظهر الخط العمودي لحرف "f" أكثر سمكًا قليلاً، في حين أن الجانب الأيسر من الخط الأفقي للحرف أقصر والجانب الأيمن له حافة حادة أكثر.