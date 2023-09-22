والد النجمة التركية الشهيرة يكشف سبب انتحارها الصادم!

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كشف والد الممثلة التركية ميرفي كيالب سبب انتحارها منذ أيام قليلة، منهيةً حياتها عن عمر ناهز 36 عاماً، بإطلاق رصاصة على رأسها من مسدس مرخّص باسمه.

وأكد علي رضا كيالب أن ابنته بطلة مسلسل "محارب" عانت من حالة نفسية سيئة جداً في الآونة الأخيرة، بسبب فشلها في الحصول على أدوار مهمة في أعمال فنية.

وأوضح أنها تقدّمت لأكثر من دور في أعمال تلفزيونية درامية وسينمائية، من دون أن تتلقى أي ردّ من الجهات المسؤولة.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل الإعلام التركية، انتحرت ميرفي في محل إقامتها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا.

وعندما سُمِع دوي الرصاص من شرفة منزلها، أبلغ السكان خدمة الطوارئ، وتم استدعاء فِرق الشرطة والإسعاف، الذين حضروا إلى مكان الحادث، وأجرت الفِرق الطبية الفحص اللازم وتم تأكيد وفاة الممثلة التركية.

وعلى الفور، نقلت فِرق التحقيق الجثمان إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا للقيام بالإجراء اللازم.

وشاركت ميرفي كيالب في مجموعة من المسلسلات والأفلام التركية، كان أبرزها: "مسألة شرف" و"المحارب"، و"سكاريا فرات" و"اليوم الصغير" و"الأحلام والآمال" و"إيليف".