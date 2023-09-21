" خصومة" بين ال lbc ونجم لبناني شهير؟ الكم الحقيقة كاملة..

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بعد انتشار عدّة تعليقات تُفيد عن قيام محطة LBCI بحذف المحتوى الخاص بالفنان زياد برجي فيما خصّ اطلالته ضمن حفل توزيع جوائز الموركس دور، الذي أقيم مساء الاحد في كازينو لبنان،تواصل موقع “بصراحة” مع المسؤولة الاعلامية في قناة lbci نيكول حداد التي اكدت لنا ان حفلة “الموركس دور” تمّ سحبها عبر موقع يوتيوب القناة بأكملها الى حين اعادة بثّها كعرض ثانٍ على الشاشة قريبًا جدًا كي يعود الناس ويتابعون الحفل مرة ثانية عبر الشاشة.

أما الفيديوهات الخاصة بالمكرّمين فتمّ سحبها لإجراء Editing وتعديلها جميعها واعادة نشرها تباعًا وليس هناك اي مشكلة مع زياد برجي وان القناة لا تتدخل كليًا بمضمون الحفل لأن هذه الامسية خاصة بالموركس دور ولا علاقة لهم بها.

وفي زيارة سريعة على حساب LBCI عبر موقع انستغرام نرى ان المنشورات الخاصة بحفلة الموركس دور يتّم اعادة نشرها تباعًا بعد Editing فضلاً عن أن الفيديو الذي يتحدّث فيه زياد برجي للقناة لا زال موجودًا على الحساب.

الجدير ذكره أن زياد برجي كان قد وجّه على المسرح كلمة بدأها بتحيّة وبمباركة لجميع الفائزين، ثمّ قام بتعريف الجمهور عن بطاقته الفنيّة التي بدأت في عام ١٩٩٦ ضمن برنامج استديو الفن مع المخرج الراحل سيمون اسمر الذي يحتاج العالم لشخص مثله وذلك عبر محطة LBC فهل يستطيع رفض جائزة من محطة فتحت له الباب لانطلاقته الفنيّة واصفًا القناة بمنزله.