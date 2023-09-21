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قصة حب تجمع مذيعة لبنانية مع فنان مصري شهير؟

21
SEPTEMBER
2023
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ترددت أنباء قوية تفيد باستعداد المطرب تامر عاشور، للزواج من مذيعة لبنانية، يوم 10 أكتوبر /تشرين الاول المقبل بإحدى القاعات الكبرى في القاهرة، وذلك بعيدا عن وسائل الإعلام.، حيث أكد البعض أن تامر يعيش قصة حب فعلا وهو نفسه اعترف بذلك فى آخر لقاءاته.

ودائمًا ما يتعرض الفنان تامر عاشور لشائعات ارتباطه، ولكنه دائمًا يلتزم الصمت فى كل ما يخص حياته الشخصية، إلا أنه قام بإعلان خطوبته على دارين حلمي عام 2019، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، ولكن سرعان ما تم إعلان فسخ الخطوبة بعدما اكتشفت دارين أن تامر لم ينفصل رسمياً عن زوجته الأولى وأم ابنته.

وقال تامر عاشور، خلال لقاء مع برنامج (حبر سري) الذى تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم، إنه لا يسمح بالدخول فى حياته الشخصية، وإن حياته الشخصية خط أحمر.

وأضاف أن الجمهور الذى يحبه فعلاً لا يهتم مطلقًا بأخباره الشخصية ولا العاطفية، معلقًا: (اتجوز ولا طلق ولا ارتبط بمين، وأنا من ساعة ما طلعت حياتي فنية بحتة، مفيهاش أي شوائب، وآه مرتبط دلوقتي).

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