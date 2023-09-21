اليكم ما حصل... تفاصيل "صادمة" عن مقتل والد وديع الشيخ!

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أكدت معلومات أمنية للجديد، أن نادر الشيخ والد الفنان وديع الشيخ، توفي جراء طلقة نارية أصابته عن طريق الخطأ.

وأفادت المعلومات، بأنه فور عودة نادر الشيخ من سهرته في إحدى الملاهي المعروفة، حصل خلاف عائلي في منزل أحد أبنائه، فانفعل الراحل وأشهر مسدسه محاولًا تخويفهم لتهدئة الوضع، إلا أنه أصاب نفسه بطلقة عن طريق الخطأ عندما قام بإخراج المسدس من ناحية الخصر والبطن.

وقد سارع نجله إلى نقله إلى المستشفى وتم التواصل مع نجله وديع الذي أتى مسرعًا، إلا أن إصابته كانت بالغة ففارق الحياة داخل غرفة العناية المركزة.