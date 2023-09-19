بالصور: فنان لبناني في ذمة الله

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توفي الفنان اللبناني حسين منذر الملقّب بـ«فنان الثورة الفلسطينية» الذي سكن صوته صوت الفلسطينيين، وكان قائداً لفرقة «العاشقين الفلسطينية» التي تأسست في عام 1978 واشتهرت بأغانيها الوطنية. واكبت فرقته العمل الثوري الفلسطيني، وأحيت حفلات في الدول العربية، قبل أن تغيب عن الأضواء في بداية التسعينيات. عرف الراحل بصوته الجبلي وبالكوفية التي كانت تلازمه عند الغناء.



كان حماسياً بأعماله الشعبية التي خرجت من قلبه. تنقّل منذر بين لبنان وسوريا، ووافته المنية في دمشق حيث كان يتلقّى العلاج. وضع الفنان اللبناني بصماته الصوتية على ما يزيد من 300 أغنية، ومن أشهر أغانيه «من سجن عكا وطلعت جنازة» و«يا طالع ع جبال النار» و«اشهد يا عالم علينا وعبيروت» و«هبت النار».