بالصورة: الحزن يخيّم على الوسط الفنّي … انتحار ممثلة عن عمر ٣٦ عامًا!

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خيّمت حالة من الحزن على الوسط الفنّي التركي بعد انتشار خبر انتحار الممثلة التركية، ميرفي كيالب، وانهاء حياتها عن عمر ناهز ٣٦ عامًا بعدما أطلقت النار على رأسها بمسدس مرخّص يعود الى والدها.

وقد أبلغ السكان الشرطة عقب سماع اطلاق نار في منزل كيالب في منطقة دالامان بولاية موغلا، وبعد معاينة رجال الامن للموقع تبين وفاة الممثلة التركيّة بعدما أقدمت على اطلاق النار من مسدس على رأسها وتوفيت على الفور.

شاركت الممثلة في العديد من الأعمال الفنيّة منها “مسألة شرف”، “المحارب”، “يوم القيامة الصغير”، “أحلام وآمال”، “إليف” وغيرها من المسلسلات.