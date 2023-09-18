إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية...طلبت الطلاق بعد 3 دقائق من زواجهما لهذا السبب!

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في واقعة طلاق "غير عادية"، أصرت امرأة كويتية على طلب الطلاق من زوجها بعد مرور ثلاث دقائق فقط على عقد قرانهما، مما أثار الكثير من الجدل.

وفي التفاصيل، طلبت سيدة كويتية الطلاق بعد ثلاث دقائق فقط من زواجها، حسبما نقلت وسائل إعلام كويتية.

وذكر موقع "كويت نيوز" أن هذه الزيجة هي الأقصر في تاريخ الكويت، بعدما وافق القاضي على إبطال الزواج قبل مغادرة الزوجين قاعة الزفاف.

وبمجرد إتمام الزوجان مراسم زواجهما، تعثرت الزوجة وهي تهم بالخروج مع زوجها الذي سخر منها بدلا من مساعدتها على استعادة توازنها، كما وصفها بـ"الغبية".

وتصرف الزوج أثار غضب الزوجة التي طلبت من القاضي إبطال عقد زواجهما.