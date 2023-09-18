ممثلة لبنانية تُدلي بشهادتها وتنقل تجربتها المؤلمة!

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تشارك الممثلة زينة مكي في قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحيّة ٢٠٢٣ بنسختها الثانية التي تمتدّ على ثلاثة أيام من ٨ الى ١٠ تشرين الاول/اكتوبر القادم في أبو ظبي، والتي تناقش مستقبل الرعاية الصحيّة في حضور نخبة من القادة والخبراء العالميين.

وقد دعت مكي متابعيها الى لقائها في الجلسة التي ستنضمّ فيها الى المتحدثين الرئيسيين حيث تنقل تجربتها الخاصة والمؤلمة مع داء الجنف او انحراف العامود الفقري ( Scoliosis) ورحلة علاجها الطويلة والشاقة التي تخطّت عقباتها بإرادة وعزم وصلابة للوصول الى ما هي عليه اليوم. وستدلي زينة بشهادتها الحيّة تعزيزًا لأهميّة الصحة والرفاهية الشاملة للإنسانية.

وكانت مكي قد استعرضت رشاقتها ولياقتها البدنيّة من داخل نادي الرياضة حيث تمارس التمارين على لوحة التوازن التي بدأت تزاولها منذ فترة قريبة مشجعةً على هذا النوع من الرياضة الذي يحدث توازنًا في الجسم ويكسبه أداءً مطواعًا .