living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ممثلة لبنانية تُدلي بشهادتها وتنقل تجربتها المؤلمة!

18
SEPTEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تشارك الممثلة زينة مكي في قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحيّة ٢٠٢٣ بنسختها الثانية التي تمتدّ على ثلاثة أيام من ٨ الى ١٠ تشرين الاول/اكتوبر القادم في أبو ظبي، والتي تناقش مستقبل الرعاية الصحيّة في حضور نخبة من القادة والخبراء العالميين.

وقد دعت مكي متابعيها الى لقائها في الجلسة التي ستنضمّ فيها الى المتحدثين الرئيسيين حيث تنقل تجربتها الخاصة والمؤلمة مع داء الجنف او انحراف العامود الفقري ( Scoliosis) ورحلة علاجها الطويلة والشاقة التي تخطّت عقباتها بإرادة وعزم وصلابة للوصول الى ما هي عليه اليوم. وستدلي زينة بشهادتها الحيّة تعزيزًا لأهميّة الصحة والرفاهية الشاملة للإنسانية.

وكانت مكي قد استعرضت رشاقتها ولياقتها البدنيّة من داخل نادي الرياضة حيث تمارس التمارين على لوحة التوازن التي بدأت تزاولها منذ فترة قريبة مشجعةً على هذا النوع من الرياضة الذي يحدث توازنًا في الجسم ويكسبه أداءً مطواعًا .

بصراحة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   