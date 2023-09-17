اليونيسكو تدرج خمسين خانا في ايران على قائمتها للتراث العالمي

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أعلنت اليونسكو الأحد أنها أدرجت أكثر من 50 خانا فارسيا، وهي نُزل تقدّم المأوى والطعام والمياه للمسافرين على الطرق القديمة في إيران، في قائمتها للتراث العالمي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتمت عملية الإدراج في الرياض خلال الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي.

وأوضحت اليونسكو على موقعها أن هذه "الخانات المهيبة والمحصنة في كثير من الأحيان كانت مرحلات تقع على طول الطرق وتوفر المأوى والغذاء للقوافل والحجاج والمسافرين".

ولدى إيران أكثر من 200 خان تقع على طرق التجارة التاريخية التي تعبر البلاد بين آسيا وأوروبا، على غرار طريق الحرير.

ونشرت المنظمة على موقعها خريطة تظهر 54 خانا في شمال شرق البلاد وشمالها ووسطها.

وأضافت: "كانت تُحدَّد الطرق والمواقع التي تقام فيها الخانات تبعا لتوافر المياه والظروف الجغرافية والشواغل الأمنية".