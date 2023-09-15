شيرين تحضر مفاجأة لجمهورها

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تستقبل العلا السعودية أول الحفلات في مسرح قاعة مرايا الأيقوني لشيرين عبد الوهاب، في 27 تشرين الأول المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات مدينة العلا عبر منصة “إكس” منشوراً أعلن فيه حفل شيرين، وستباع التذاكر بدءاً من 19 أيلول الجاري.

واستضافت قاعة مرايا في الماضي العديد من الحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية والترفيهية لفنانين عالميين وعرب مثل اليشيا كيز، وأندريا بوتشيلي، والشاب خالد، وراسل بيترز، وماجدة الرومي، وهبة طوجي.

وتستعد شيرين لإسعاد جمهورها بأغنية جديدة، تعكف على تسجيلها في الوقت الراهن.