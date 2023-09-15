وأكملت: "نفقد اليوم ابن أختي فتح الله وزوجته وأولاده الخمسة الذين بقوا في المنزل، مشيرة إلى أن المنزل تم جرفه بالإعصار نهائياً دون معرفة مصير العائلة ".

وقالت المصري إن آخر تواصل مع ابن شقيقتها المفقود كان قد تم الساعة الثانية قبل الفجر أثناء هطول الأمطار أي قبل انفجار السد بساعة تقريبا.

وأضافت أن شقيقتها التي كانت متواجدة في مدينة بنغازي تواصلت مع ابنها هاتفيا وتمنّت عليه ترك المنزل فكان رد" المطر غزير ومعي أطفال" دون أن تعلم فيما إذا كان غادره أم لا.

وناشدت المصري عبر حسابها صباح اليوم الجمعة في "فيسبوك" من يعلم عن أقاربها شيئاً أن يطمئنها.

وأشارت إلى أنها" وضعت اسمه الكامل ومحلّ سكنه حتى تُسهّل عملية البحث عنه.

وكتبت: "ابن أختي وزوجته وأولادهما مفقودين في ليبيا، سكان مدينة قديمة في درنة بالقرب من سوق ظلام وكنيسة، من يعلم عنهم شيئاً فليُخبرنا، يا رب يرجعوا بخير وسلامة".