بعد جدل استبدال جائزة وائل كفوري لزياد برجي.. إدارة مهرجان “الموركس دور” ترد!

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ردت إدارة مهرجان “الموركس دور” على بيان الفنان زياد برجي الذي أعلن فيه رفضه تكريمه كبديل للفنان وائل كفوري في فئة “نجم الغناء اللبناني”. وفي بيانها، أكدت الإدارة أن النتائج الحقيقية ستُعلن علنياً في المهرجان يوم الأحد 17 أيلول، وأنها لم تقم بإبلاغ أي فنان عن تكريمه في هذه الفئة.

وكان برجي قد أعرب في بيانه عن استغرابه من اختياره كبديل لوائل كفوري واعتبر ذلك يمس كرامته وكرامة وائل كفوري وكرامة المهرجان نفسه. ودعا برجي إدارة المهرجان إلى توضيح سبب اختياره في هذه الفئة.

وقال أحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، جمال فياض، إن كل ما يشاع عن استبدال أسماء وجوائز غير صحيح، وأن الفائزين سيتم الإعلان عنهم في المهرجان بموافقة لجنة التحكيم.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان “الموركس دور” يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات الفنية في المنطقة ويكرم النجوم والفنانين عن إنجازاتهم الفنية.