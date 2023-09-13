living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف "مادّة" قد تشير إلى وجود حياة محتملة خارج الأرض!

13
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكتشف تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لناسا دليلاً مبدئيًا على وجود مادّة قد تدل على وجود حياة خارج الأرض.

وكشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية، إن "المادة التي تم اكتشافها في الفضاء الخارجي هي "ثنائي ميثيل كبريتيد" والذي يُرمز لها بالرمز (DMS)، ويتم إنتاجها عن طريق الحياة.

ويؤكد الباحثون أن :اكتشاف المادّة DMS على الكوكب الذي يبعد 120 سنة ضوئية، "ليس قوياً" وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد وجوده".

كما اكتشف الباحثون أيضًا "غاز الميثان" و"ثاني أكسيد الكربون" في الغلاف الجوي للكوكب، المسمى K2-18b، مما قد يدل على وجود محيط مائي فيه.

ومن جهته، قال البروفيسور من جامعة كامبريدج نيكو مادهوسودان، الذي قاد البحث، أن "فريقه بأكمله "شعر بالصدمة" عندما رأوا النتائج".

وأضاف: "على الأرض، يتم إنتاج DMS فقط عن طريق الحياة. والجزء الأكبر منه في الغلاف الجوي للأرض ينبعث من العوالق النباتية في البيئات البحرية".

لكن البروفيسور مادوسودان وصف اكتشاف DMS بأنه "مبدئي"، مؤكداً إن هناك "حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد وجوده. ومن المتوقع أن هذه النتائج ستصدر في غضون عاماً واحداً".

وهذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها علماء الفلك إمكانية وجود DMS في كوكب يدور حول نجم بعيد. لكنهم يتعاملون مع النتائج بحذر، مشيرين إلى أن "الادعاء الذي تم تقديمه في عام 2020 حول وجود جزيء آخر، يسمى الفوسفين، يمكن أن تنتجه الكائنات الحية في سحب كوكب الزهرة، كان موضع خلاف بعد عام".

ومع ذلك، كشف الدكتور روبرت ماسي، المستقل عن البحث ونائب مدير الجمعية الفلكية الملكية في لندن، عن "حماسه" للنتائج، قائلاً: "إننا نتحرك ببطء نحو النقطة التي سنكون فيها قادرين على الإجابة على هذا السؤال الكبير حول ما إذا كنا وحدنا في الكون أم لا".

وأوضح: "أنا متفائل بأننا سنجد علامات الحياة في يوم من الأيام. ربما سيكون هذا، ربما في غضون 10 أو حتى 50 عامًا سيكون لدينا دليل مقنع للغاية لدرجة أنه أفضل تفسيراً".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   