"The Nun II" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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تصدّر فيلم "الراهبة 2" ("The Nun II")، أحدث أفلام الرعب من سلسلة "كونجورينغ"، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الجزء الثاني من فيلم "ذي نان" (2018)، إيرادات بلغت 32,6 مليون دولار، في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور سينما الولايات المتحدة وكندا، مما يشكّل "انطلاقة جيدة جداً" لفيلم مماثل، وفق المحلل ديفيد غروس.

وتدور أحداث الجزء التاسع من سلسلة أفلام الرعب "كونجورينغ" خلال خمسينات القرن العشرين داخل دير في جنوب فرنسا حيث تواجه راهبة شابة قوة شيطانية.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم الحركة "ذي إيكوالايزر 3" (The Equalizer 3) من بطولة الممثل دنزل واشنطن، محققاً 12,1 مليون دولار في ثاني عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما. ويؤدي واشنطن مجدداً في هذا الفيلم، وهو الثالث ضمن سلسلة "ذي ايكوالايزر"، دور جندي متقاعد من مشاة البحرية الأميركية وعميل مكافحة المخدرات يواجه عصابة إيطالية.