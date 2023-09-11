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مدير أعمال شيرين ورطها وسرق أموالها.. ماذا فعل؟

11
SEPTEMBER
2023
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عدما تقدمت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المنتج محمد الشاعر، متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية، خرج محامي الفنانة الشهيرة ليوضح التفاصيل.

فقد كشف حسام لطفي، محامي صاحبة “جرح تاني” تفاصيل البلاغ المقدم منها ضد وكيل أعمالها، واتهاماتها له بالاحتيال والاستيلاء على عائدات المصنفات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في مداخلة تليفزيونية: “شيرين كان عندها مدير أعمال يمتلك جميع الصلاحيات وبحكم ذلك تعاقد على استغلال كافة مصنفاتها بالكامل مع شركة هو أحد الشركاء فيها”.

كما تابع “وبناء على ذلك كان معاه جميع العائدات الأغاني الخاصة بالفنانة المصرية، وورطها في دعوة ضد شركة روتانا بعد اتهامها بتسريب أغاني”.

كذلك قال: “تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام، وهو على ذمة التحقيق حاليا، وأرفقنا السجل التجاري الخاص به وأنه متعاقد مع الشركة التي يمتلكها بالمخالفة للواقع وأنه لا يمتلك الحق في بيع مصنفاتها واستغلالها بهذا الشكل”.

وأوضح محامي الفنانة قائلا: “الفنانون عادة يتعاقدون مع شخص له خبرة في التعاملات التجارية، ويثقون فيهم وللأسف أحيانا بيتم استغلال الصلاحيات دي، الفنانة شيرين لم تحصل أي أموال من مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن لها مبالغ ضخمة”.

واختتم حديثه: “هذا الرجل الذي استغل شيرين عبدالوهاب، كانت لديه الجرأة في إنكار جميع التهم الموجهة له، وإن شاء الله سنلتقي بمكتب النائب العام”.

وكانت صاحبة “آه ياليل” تقدمت ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المنتج محمد الشاعر، متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

وتقدمت الفنانة المصرية بالبلاغ بدعوى أن الشاعر قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

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