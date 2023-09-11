حاولت أن تخلّص صديقتها من العنف المنزلي.. فواجهت مصيراً مؤلماً!

قُتلت امرأة وكلبها بالرصاص أثناء محاولتهما مساعدة صديقة على ترك حبيبها المسيء الذي فر بعد ذلك من مكان الحادث.



وتم استدعاء الشرطة إلى شقة في سبرينغ بولاية تكساس، في 9 أيلول، بعد بلاغات عن وقوع حادث، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



وعثر على المرأة، التي كانت في العشرينات من عمرها، مقتولة مع كلبها في مكان الحادث بعد إصابتهما بطلقات نارية عدة.



وقال عمدة مقاطعة هاريس، إد غونزاليس، إنها كانت تحاول مساعدة صديقتها على الهروب من العنف المنزلي الذي كانت تتعرض له من قبل حبيبها.



والآن حبيب الصديقة، دميتري همفري، مطلوب لصلته بإطلاق النار المميت، وهو مطلوب أيضًا بتهم جناية أخرى مختلفة.



وتبحث الشرطة الآن عنه بعد فراره من مكان الحادث بسيارة جيب.



وأضاف الشريف غونزاليس: "يرجى الانتباه إلى ديمتري همفري، المطلوب فيما يتعلق بقتل أنثى وكلبها بالرصاص".



وقد تم فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار المميتة.