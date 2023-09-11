فنانة لبنانية شهيرة في رسالة إلى السلطات الكنسية.. ماذا جاء فيها؟

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انضمّ مشهد الفيضانات في شوارع شمالي ليبيا اليوم الى مشاهد الزلزال العنيف في المغرب، والحرائق في اليونان وهاواي، ومدن كثيرة حول العالم نتيجة تغيّر المناخ البيئي ما دفع الكثيرين من مشاهير العالم الى رفع الصوت مستنكرين غضب الطبيعة وتقاعس الشعوب عن ايجاد حلول بديلة لتفادي كوارث تغيّر المناخ.

وأمام ما جرى ويجري، غرّدت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها على تطبيقX في رسالة لافتة في المضمون بدا من خلالها ان لا حلول من خارج استدعاء السماء والتدخل الإلهي، وفيها تناشد قداسة البابا وغبطة البطريرك الراعي لرفع الصلوات وإقامة قداديس رحمةٍ رأفةً بالكرة الأرضيّة.

وألحّت كرم في طلبها هذا الذي خصّت به تحديدًا رجال الدين والكهنوت علّ الحلّ يأتي من عندهم عبر إحياء قداديس على نيّة العالم على كوكب الأرض.

نذكر أن نجوى كرم كانت قد ألغت حفلها في المغرب ليل الجمعة الفائت بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب المملكة المغربية واوقع الآلاف من الضحايا ما بين قتيل وجريح.