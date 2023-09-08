عروسان رحلا معا بطريقة مأساوية...بسبب فياضانات في تركيا! (بالصور)

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بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على زفافهما، فقد عروسان تركيان حياتهما معًا بشكل مأساوي أثناء هطول الأمطار الغزيرة في تركيا.

وعلى الرغم من أن كل ضحية قضى في الفيضانات في تركيا له قصته الفريدة، إلّا أن قصة الطبيب التركي سلمان باغيشلار وزوجته مهريبان، اللذين كانا يعملان في أحد مستشفيات إسطنبول، حظيت بتعاطف كبير وذلك لأنهما كانا قد عقدا قرانهما مؤخرًا قبل ثلاثة أشهر فقط وكانا في إجازتهما السنوية في الموقع الذي فقدا فيه حياتهما بشكل مأساوي أثناء محاولتهما إخلاء المنطقة على متن حافلة.

وأدّى مصرع الطبيب وزوجته و3 آخرين جراء السيول في تركيا إلى اندلاع موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمّل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك البلديات مسؤولية الوفيات الناجمة عن الفيضانات، وأرجعوا ذلك إلى عدم وجود بنى تحتية قوية تستطيع مواجهة الكوارث الطبيعية.