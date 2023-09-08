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بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه...مراهق يتوفى بالـ"القاتل الصامت"!

8
SEPTEMBER
2023
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توفي مراهق "ذكي ومفعم بالحيوية" كان يحلم بأن يصبح موسيقيًا، بعد أربعة أيام من عودته إلى المنزل من المدرسة وهو يشكو من الإنفلونزا.

واشتهر شون هيوز كمغنٍ ومؤدٍ محلي، حيث كان يؤدي عروضه على مراحل بما في ذلك ملعب أفيفا وكروك بارك. ولكن في أحد الأيام عاد إلى المنزل من المدرسة وهو يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وتم نقله إلى طبيب الأسرة.

وبعدها، وصف الأطباء المضادات الحيوية له ولكن في اليوم التالي شعر بالسوء، لذا تم نقله إلى المستشفى في دبلن.

ووجد التحقيق في وقت لاحق أن سبب الوفاة هو تعفن الدم، وفقاً لصحيفة "ذا ميرور".

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